« Le Temple à travers l’objectif », Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher, Blois

Informations pratiques

« Le Temple à travers l’objectif » 19 et 20 septembre Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de cartes postales anciennes ; de photos de travaux de restauration, de vues aériennes, de détails architecturaux…

Temple de l’Eglise Protestante Unie de Loir-et-Cher 30 rue des Minimes 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254744295

Exposition de cartes postales anciennes ; de photos de travaux de restauration, de vues aériennes, de détails architecturaux…

©Église protestante unie de Loir-et-Cher