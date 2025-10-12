Le théâtre des émotions MJC Cahors Cahors
Le théâtre des émotions MJC Cahors Cahors dimanche 12 octobre 2025.
Cahors
Le théâtre des émotions MJC Cahors
26 Place Claude Rousseau Cahors Lot
Tarif : 25 – 25 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12 2025-11-09 2025-12-14 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12 2026-05-24 2026-06-14 2026-07-05
Tu peux faire 1 stage ou 2 ou 3..
Tu peux faire 1 stage ou 2 ou 3… ou tous ! .
26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr
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English :
You can do 1 internship or 2 or 3.
L’événement Le théâtre des émotions MJC Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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