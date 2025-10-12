Cahors

Le théâtre des émotions MJC Cahors

26 Place Claude Rousseau Cahors Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12 2025-11-09 2025-12-14 2026-02-15 2026-03-15 2026-04-12 2026-05-24 2026-06-14 2026-07-05

Tu peux faire 1 stage ou 2 ou 3..

Tu peux faire 1 stage ou 2 ou 3… ou tous ! .

26 Place Claude Rousseau Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 contact@mjc-cahors.fr

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English :

You can do 1 internship or 2 or 3.

L’événement Le théâtre des émotions MJC Cahors Cahors a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Cahors Vallée du Lot