Bourges

LE VENT DU CONNEMARA

16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Les comédiens jeunes et adultes de l’ATG présentent LE VENT DU CONNEMARA

L’île du bout du Monde par les jeunes le 29 mai à 20 h 00

Le pub de Galway par les comédiens adultes le 30 mai à 20 h 00

Une création à découvrir

De la côte Ouest frappée par les vents aux lisières des forêts, guidés par les moines et bousculés par les vikings.

Des terres Irlandaises aux pays Bretons, rythmées par les saisons

fêtes traditionnelles, métamorphoses

De la campagne à la ville, les rencontres imprévues et festives de la cité de Galway

L’île du bout du Monde par les jeunes

Le pub de Galway par les comédiens adultes 0 .

16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The young and adult actors of the ATG present: LA TULIPE BLEUE (THE BLUE TULIP)

in the golden age of the 17th century, a time when modern

of modern Europe.

L’événement LE VENT DU CONNEMARA Bourges a été mis à jour le 2026-05-20 par BERRY