LE VENT DU CONNEMARA Bourges
LE VENT DU CONNEMARA Bourges vendredi 29 mai 2026.
Bourges
LE VENT DU CONNEMARA
16 Rue Jacques Cœur Bourges Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 22:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Les comédiens jeunes et adultes de l’ATG présentent LE VENT DU CONNEMARA
L’île du bout du Monde par les jeunes le 29 mai à 20 h 00
Le pub de Galway par les comédiens adultes le 30 mai à 20 h 00
Une création à découvrir
De la côte Ouest frappée par les vents aux lisières des forêts, guidés par les moines et bousculés par les vikings.
Des terres Irlandaises aux pays Bretons, rythmées par les saisons
fêtes traditionnelles, métamorphoses
De la campagne à la ville, les rencontres imprévues et festives de la cité de Galway
L’île du bout du Monde par les jeunes
Le pub de Galway par les comédiens adultes 0 .
16 Rue Jacques Cœur Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 12 41 27 42 atgbourges@gmail.com
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English :
The young and adult actors of the ATG present: LA TULIPE BLEUE (THE BLUE TULIP)
in the golden age of the 17th century, a time when modern
of modern Europe.
L’événement LE VENT DU CONNEMARA Bourges a été mis à jour le 2026-05-20 par BERRY
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