Mois de la Photo Gender Flou Bourges
Mois de la Photo Gender Flou Bourges samedi 30 mai 2026.
Bourges
Mois de la Photo Gender Flou
4 Avenue Stendhal Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-06-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Découvrez Gender Flou de Lucie Roschbach au Pôle Gisèle Halimi. Une exposition photographique onirique née d’une carte blanche du Centre LGBTQIA+ Berry pour bousculer les stéréotypes avec douceur.
Du 30 mai au 30 juin, le Pôle Gisèle Halimi présente l’exposition Gender Flou de l’artiste Lucie Roschbach. Fruit d’une résidence à Trouy en partenariat avec le Centre LGBTQIA+ Berry, ce projet met en lumière des modèles berrichons à travers un univers mêlant strass et délicatesse.
Par un travail technique sur le flou et le mouvement, la photographe déconstruit les genres et les stéréotypes. L’exposition est en accès libre dans les espaces d’attente du Pôle, du lundi au jeudi de 9h à 17h . Pour approfondir l’expérience, des visites commentées sont organisées les mercredis de juin entre 18h et 20h. Une exploration artistique sensible et engagée sur l’identité. .
4 Avenue Stendhal Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire
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English :
Discover Gender Flou by Lucie Roschbach at Pôle Gisèle Halimi. A dreamlike photographic exhibition born of a carte blanche from the Centre LGBTQIA+ Berry to gently shake up stereotypes.
L’événement Mois de la Photo Gender Flou Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES
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