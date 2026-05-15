Le Village Italien Bourges
Le Village Italien Bourges samedi 6 juin 2026.
Bourges
Le Village Italien
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-14 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’Italie au pied de la cathédrale de Bourges avec un village gourmand et artisanal aux saveurs méditerranéennes.
Du 6 au 14 juin 2026, le Village Italien s’installe au pied de la cathédrale de Bourges pour un voyage aux couleurs et aux saveurs de l’Italie. Pendant cette semaine, découvrez des stands dédiés à la gastronomie et à l’artisanat italien dans une ambiance conviviale et dépaysante. Produits typiques, spécialités italiennes, artisanat et restauration sur place rythmeront cet événement ouvert tous les jours de 10h à 20h. Restauration disponible midi et soir pour prolonger l’expérience autour de la cuisine italienne traditionnelle. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 85 73 55
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English :
Immerse yourself in the warm ambience of Italy at the foot of Bourges Cathedral with a gourmet and artisan village featuring Mediterranean flavors.
L’événement Le Village Italien Bourges a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES
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