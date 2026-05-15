Bourges

Le Village Italien

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-14 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Plongez dans l’ambiance chaleureuse de l’Italie au pied de la cathédrale de Bourges avec un village gourmand et artisanal aux saveurs méditerranéennes.

Du 6 au 14 juin 2026, le Village Italien s’installe au pied de la cathédrale de Bourges pour un voyage aux couleurs et aux saveurs de l’Italie. Pendant cette semaine, découvrez des stands dédiés à la gastronomie et à l’artisanat italien dans une ambiance conviviale et dépaysante. Produits typiques, spécialités italiennes, artisanat et restauration sur place rythmeront cet événement ouvert tous les jours de 10h à 20h. Restauration disponible midi et soir pour prolonger l’expérience autour de la cuisine italienne traditionnelle. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 85 73 55

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English :

Immerse yourself in the warm ambience of Italy at the foot of Bourges Cathedral with a gourmet and artisan village featuring Mediterranean flavors.

L’événement Le Village Italien Bourges a été mis à jour le 2026-05-15 par OT BOURGES