L’échappée chantante Théâtre d’Auxerre Auxerre

L’échappée chantante

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 12:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Midi, heure du repas ou heure du glas ? Conçue par les artistes baroques de la compagnie Basse altitude, L’Échappée chantante est une irrésistible sortie de route musico-théâtrale pour cortège funèbre.

Imaginez un orchestre de poche qui s’apprête à célébrer la mémoire d’on ne sait quel défunt avec toute la pompe de circonstance. Patatras, presque immédiatement une contrebasse fait son entrée, chants et pleurs se mélangent et la musique nous entraîne dans une odyssée loufoque hors de tout contrôle. Et si les pupitres étaient vivants ? Et si nous rencontrions Claudio Monteverdi en personne ? Et si le défunt n’était pas celui qu’on croit ? Vous qui entrez au Théâtre, abandonnez tout espoir de garder votre sérieux. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

