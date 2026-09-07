Lecture architecturale du bâti ancien sur le thème de la reconstruction, Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois, Blois
samedi 19 septembre 2026 · Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois · Blois
Informations pratiques
Lecture architecturale du bâti ancien sur le thème de la reconstruction 19 et 20 septembre Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois Loir-et-Cher
Limité à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Lecture architecturale du bâti ancien par Aude Benoist, historienne du patrimoine architectural, et Kévin Denis, délégué des Maisons Paysannes de France, autour de la reconstruction du XXe siècle d’un ancien quartier médiéval.
Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « loir-et-cher@maisons-paysannes.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 26 27 55 09 »}]
Lecture architecturale du bâti ancien par Aude Benoist, historienne du patrimoine architectural et Kévin Denis, délégué des Maisons Paysannes de France.
© Maisons Paysannes du Loir et Cher
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