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Lecture architecturale du bâti ancien sur le thème de la reconstruction, Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois, Blois

samedi 19 septembre 2026 · Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois · Blois

Lecture architecturale du bâti ancien sur le thème de la reconstruction, Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois, Blois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois
Adresse
Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, 41000 Blois
Ville
41000 Blois
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Limité à 30 personnes

Lecture architecturale du bâti ancien sur le thème de la reconstruction 19 et 20 septembre Place du Colonel-Henri-Rol-Tanguy, Blois Loir-et-Cher

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Lecture architecturale du bâti ancien par Aude Benoist, historienne du patrimoine architectural, et Kévin Denis, délégué des Maisons Paysannes de France, autour de la reconstruction du XXe siècle d’un ancien quartier médiéval.

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Lecture architecturale du bâti ancien par Aude Benoist, historienne du patrimoine architectural et Kévin Denis, délégué des Maisons Paysannes de France.

© Maisons Paysannes du Loir et Cher

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