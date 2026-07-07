Lecture-photo-concert L’instant visible Lux Scène Nationale Valence

Informations pratiques

Valence

Lecture-photo-concert L’instant visible

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : 8 – 8 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:00:00

fin : 2026-10-13 21:00:00

Date(s) :

2026-10-13

L’écrivain Jean-Philippe Toussaint lira son texte, avec la projection de ses photos, accompagné par le pianiste Niels Prayer.

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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

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English :

Author Jean-Philippe Toussaint will read his text, accompanied by a slideshow of his photos and a musical performance by pianist Niels Prayer.

L’événement Lecture-photo-concert L’instant visible Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme