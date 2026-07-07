Lecture-photo-concert L’instant visible Lux Scène Nationale Valence
mardi 13 octobre 2026 · Lux Scène Nationale · Valence
Informations pratiques
Valence
Lecture-photo-concert L’instant visible
Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme
Tarif : 8 – 8 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 20:00:00
fin : 2026-10-13 21:00:00
Date(s) :
2026-10-13
L’écrivain Jean-Philippe Toussaint lira son texte, avec la projection de ses photos, accompagné par le pianiste Niels Prayer.
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Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
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English :
Author Jean-Philippe Toussaint will read his text, accompanied by a slideshow of his photos and a musical performance by pianist Niels Prayer.
L’événement Lecture-photo-concert L’instant visible Valence a été mis à jour le 2026-06-30 par Valence Romans Tourisme
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