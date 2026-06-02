Bourges

Lectures Théâtralisées avec la Compagnie Legrand Ménestrel

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Remontez le temps aux côtés des Amis de Jacques Cœur lors d’une déambulation costumée et de lectures théâtralisées au cœur d’une immersion historique.

L’association Les Amis de Jacques Cœur vous invite à vivre une expérience immersive à travers l’histoire en compagnie de passionnés vêtus de costumes d’époque. Au fil d’une déambulation conviviale, découvrez des lectures théâtralisées proposées devant les scénographies, accompagnées par la compagnie Legrand Ménestrel. Cette animation offre une plongée vivante dans le passé et permet de porter un autre regard sur le patrimoine et les personnages qui ont marqué l’histoire locale. Une sortie originale à partager en famille ou entre amis, à la tombée de la nuit. Les lectures costumées sont susceptibles d’être adaptées ou annulées selon les conditions météorologiques.

Pour le départ, rendez-vous à la Place Étienne Dolet. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 45 51 70 81

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English :

Step back in time with the Friends of Jacques C?ur as they take you on a costumed stroll and offer theatrical readings as you immerse yourself in history.

L’événement Lectures Théâtralisées avec la Compagnie Legrand Ménestrel Bourges a été mis à jour le 2026-06-02 par OT BOURGES