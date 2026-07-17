L’écume des sèves de Duy Anh Nhan Duc, Palais Jacques Cœur, Bourges

Informations pratiques

L’écume des sèves de Duy Anh Nhan Duc 19 et 20 septembre Palais Jacques Cœur Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Au coeur de la pratique de Duy Anh Nhan Duc, il y a les arbres. À partir de feuilles et de bois, l’artiste explore les traces que le temps inscrit dans la matière végétale.

Au palais Jacques Coeur, il déploie un ensemble d’installations où les arbres deviennent couleur, ondulation et mémoire. Pigments végétaux, dentelles de feuilles, empreintes d’écorces et sculptures de bois investissent les salles du monument et ses vastes combles.

En partenariat avec BOURGES 2028, COLLECTION GARANCE PRIMAT, DOMAINE DES ÉTANGS, LES TISSAGES PERRIN, DE PANETTE COLLECTION, LES MÉTIERS DU BOIS et avec la complicité de l’entreprise Monin et des Vitrines Artistiques du Berry.

Dernier accès au monument 45 min avant la fermeture.

Palais Jacques Cœur Rue Jacques Coeur, 18000 Bourges, France Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248247942 https://www.palais-jacques-coeur.fr La grand’maison de l’argentier de Charles VII, spécimen remarquable de demeure civile médiévale, fut construite de 1443 à 1450. Les maîtres d’œuvre furent peut-être Colin Le Picart (maître maçon) et Jean de Blois (maître charpentier). Le plafond peint de la chapelle a été restauré en 1869 par le peintre Denuelle. A10 depuis Paris, puis A71 direction Bourges, sortie numéro 7.

Au cœur de la pratique de Duy Anh Nhan Duc, il y a les arbres. À partir de feuilles et de bois, l’artiste explore les traces que le temps inscrit dans la matière végétale.

© Palais Jacques Coeur -CMN