L’envers du décor : les coulisses des archives, Archives départementales de l’Yonne, Auxerre

Informations pratiques

L’envers du décor : les coulisses des archives 19 et 20 septembre Archives départementales de l’Yonne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers une visite dans les espaces de travail et les magasins de conservation habituellement inaccessibles au public, découvrez les métiers et les missions des archivistes.

Durée : 45 minutes.

Départ des visites :

samedi 19 septembre à 14 h 15, 15 h, 15 h 45, 16 h 30 et 17 h 15 ;

dimanche 20 septembre à 10 h 15, 11 h, 11 h 45, 14 h 15, 15 h, 15 h 45, 16 h 30 et 17 h 15.

Archives départementales de l’Yonne 37 Rue Saint Germain, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33386948900 http://www.yonne-archives.fr Nées à la Révolution française, les Archives départementales ont hérité des fonds des administrations d’Ancien Régime et des papiers confisqués aux institutions ecclésiastiques et aux émigrés.

Les archives conservent plus de 18 km linéaires d’archives. Elles assurent le contrôle, le conseil et la collecte auprès de plus de 1 100 producteurs d’archives ayant des missions de service public. Leurs missions de communication et de valorisation se traduisent par l’accueil du public en salle de lecture, l’accueil personnalisé sur site et en visioconférence, les recherches par correspondance, les activités du service éducatif et l’action culturelle (Journées du patrimoine, cycle de conférences, participation à des salons, bourses de recherche…).

À travers une visite dans les espaces de travail et les magasins de conservation habituellement inaccessibles au public, découvrez les métiers et les missions des archivistes.

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