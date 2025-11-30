La course des Héros de l’Hiver Cahors

La course des Héros de l’Hiver

Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

3ème édition d’une course solidaire organisée par l’association du Marathon des Vignobles de Cahors, qui aura lieu à CAHORS, départ et arrivée Allée des Soupirs, le 29 novembre 2026, dont les bénéfices seront reversés aux associations locales œuvrant pour l’Handicap, l’accès au sport adapté aux personnes en situation d’handicap et la recherche médicale

Inscriptions sur chrono-start. .

Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie marathoncahors@gmail.com

English :

3rd edition of a solidarity race organized by the Marathon des Vignobles de Cahors association, which will take place in CAHORS, start and finish Allée des Soupirs, on November 29, 2026, with profits going to local associations working for the disabled, access to adapted sports for the disabled and medical research

