Informations pratiques

Beauvais

Les Beauvénitiennes 2026

Place Jeanne Hachette Beauvais Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27

Plongez au cœur du mystère et de l’élégance les samedi 26 et dimanche 27 septembre prochain à l’occasion de la 7e édition des Beauvénitiennes. Pendant tout un week-end, la ville de Beauvais revêt ses plus beaux habits d’apparat et invite petits et grands à un voyage féerique au temps des grands carnavals vénitiens. Costumes somptueux, masques énigmatiques et déambulations poétiques transformeront les rues et les parcs beauvaisiens en une véritable scène à ciel ouvert.

Samedi 26

10h Départ des déambulations Laissez-vous surprendre par les personnages costumés au détour d’une rue du centre-ville et sur la Place Jeanne Hachette.

15h Grand Défilé des Beauvénitiennes Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette pour assister au défilé principal, rythmé par des animations et une présentation détaillée des sublimes costumes.

Dimanche 27

15h Flânerie au Parc Marcel Dassault Profitez d’un cadre verdoyant pour admirer les déambulations des costumés dans l’ensemble du parc. Un moment idéal pour immortaliser ces créations magiques en photo !

Plongez au cœur du mystère et de l’élégance les samedi 26 et dimanche 27 septembre prochain à l’occasion de la 7e édition des Beauvénitiennes. Pendant tout un week-end, la ville de Beauvais revêt ses plus beaux habits d’apparat et invite petits et grands à un voyage féerique au temps des grands carnavals vénitiens. Costumes somptueux, masques énigmatiques et déambulations poétiques transformeront les rues et les parcs beauvaisiens en une véritable scène à ciel ouvert.

Samedi 26

10h Départ des déambulations Laissez-vous surprendre par les personnages costumés au détour d’une rue du centre-ville et sur la Place Jeanne Hachette.

15h Grand Défilé des Beauvénitiennes Rendez-vous sur la Place Jeanne Hachette pour assister au défilé principal, rythmé par des animations et une présentation détaillée des sublimes costumes.

Dimanche 27

15h Flânerie au Parc Marcel Dassault Profitez d’un cadre verdoyant pour admirer les déambulations des costumés dans l’ensemble du parc. Un moment idéal pour immortaliser ces créations magiques en photo ! .

Place Jeanne Hachette Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in mystery and elegance on Saturday, September 26, and Sunday, September 27, during the 7th annual Beauv%E9nitiennes festival. For an entire weekend, the city of Beauvais dons its finest ceremonial attire and invites young and old alike on a magical journey back to the era of the grand Venetian carnivals. Sumptuous costumes, enigmatic masks, and poetic parades will transform the streets and parks of Beauvais into a veritable open-air stage.

Saturday, the 26th:

10 a.m. ? Start of the parades: Let yourself be surprised by costumed characters as you round a corner in downtown Beauvais and on Place Jeanne Hachette.

3 p.m. ? Grand Parade of the Beauv%E9nitiennes: Head to Place Jeanne Hachette to watch the main parade, punctuated by entertainment and a detailed presentation of the stunning costumes.

Sunday, the 27th:

3:00 p.m. ? Stroll through Marcel Dassault Park: Enjoy the lush green setting as you watch the costumed participants wander throughout the park. It’s the perfect time to capture these magical creations in photos!

L’événement Les Beauvénitiennes 2026 Beauvais a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis