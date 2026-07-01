Les décors peints de l’ancienne chapelle des Jésuites, Collège Gambetta, Cahors
dimanche 20 septembre 2026 · Collège Gambetta · Cahors
Informations pratiques
Les décors peints de l’ancienne chapelle des Jésuites Dimanche 20 septembre, 16h00 Collège Gambetta Lot
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00
Pour les Jésuites, l’image et les allégories participent au cheminement spirituel vers Dieu.
Dans la chapelle, les décors peints représentent les Vertus essentielles. Certaines d’entre elles sont attribuées au peintre Guy François, important peintre religieux du XVIIe siècle, et à son atelier.
Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.
Pour les Jésuites, l’image et les allégories participent au cheminement spirituel vers Dieu.
© Département du Lot Nelly Blaya
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