Les Envolées Baroques Concert des stagiaires Place Laennec Valence
Les Envolées Baroques Concert des stagiaires Place Laennec Valence samedi 6 juin 2026.
Les Envolées Baroques Concert des stagiaires
Place Laennec Chapelle des Capucins Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Le festival Les Envolées Baroques s’organise notamment autour de restitutions publiques des ateliers du stage de musique ancienne qui se déroule du mois d’octobre au mois de mai.
.
Place Laennec Chapelle des Capucins Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Les Envolées Baroques festival is organized around public performances of early music workshops, which run from October to May.
L’événement Les Envolées Baroques Concert des stagiaires Valence a été mis à jour le 2025-10-03 par Valence Romans Tourisme