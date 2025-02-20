Les femmes ont toujours raison Bourges

Les femmes ont toujours raison Bourges vendredi 19 mars 2027.

Cher

Les femmes ont toujours raison 7 Boulevard Lamarck Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-19

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-19

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataires… profitez-en, ça ne va pas durer !

Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?

Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?

Vivre à deux revient à traverser un champ de mines l’habitude, les petites manies, la jalousie, la belle famille, les enfants etc etc etc.

Lucas et Julie vous expliquent, sans filtre et sans tabou, comment éviter les pièges !

On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant. 100% des couples ont tenté leur chance… Et pour les célibataires… Prenez des notes.

Une comédie d’un nouveau genre, interactive et participative, concoctée par les créateurs de « Faites l’amour pas des gosses » et « Libéréee… Divorcéee ». .

7 Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

English :

If you’re in a relationship… You’ll stay that way! If you’re single… enjoy it, it won’t last!

German :

Wenn Sie in einer Beziehung sind… Sie werden es bleiben! Wenn Sie Single sind … genießen Sie es, es wird nicht lange dauern!

Italiano :

Se avete una relazione… Lo resterete! Se siete single… approfittatene, non durerà!

Espanol :

Si estás en una relación… ¡Vas a seguir así! Si estás soltero… ¡aprovéchalo al máximo, no durará!

L’événement Les femmes ont toujours raison Bourges a été mis à jour le 2025-02-20 par BERRY