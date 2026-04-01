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Les Jeux Grignote MJC du Grand Charran Valence

Les Jeux Grignote MJC du Grand Charran Valence samedi 25 avril 2026.

Lieu : MJC du Grand Charran

Adresse : 61 avenue du Grand Charran

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Valence

Les Jeux Grignote

MJC du Grand Charran 61 avenue du Grand Charran Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :
2026-04-25

Un après-midi convivial vous attend ! Au programme jeux de société et atelier créatif dans une ambiance chaleureuse.
Passez quand vous voulez, comme vous êtes ! Alors, serez-vous des nôtres pour vivre un après-midi ludique et créatif inoubliable ?
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MJC du Grand Charran 61 avenue du Grand Charran Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94  famille@mjc-grand-charran.net

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English :

A convivial afternoon awaits you! On the program: board games and creative workshops in a friendly atmosphere.
Drop in whenever you feel like it! So, will you join us for an unforgettable afternoon of fun and creativity?

L’événement Les Jeux Grignote Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme

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