Les Jeux Grignote MJC du Grand Charran Valence

Valence

Les Jeux Grignote

MJC du Grand Charran 61 avenue du Grand Charran Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Un après-midi convivial vous attend ! Au programme jeux de société et atelier créatif dans une ambiance chaleureuse.

Passez quand vous voulez, comme vous êtes ! Alors, serez-vous des nôtres pour vivre un après-midi ludique et créatif inoubliable ?

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MJC du Grand Charran 61 avenue du Grand Charran Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94 famille@mjc-grand-charran.net

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English :

A convivial afternoon awaits you! On the program: board games and creative workshops in a friendly atmosphere.

Drop in whenever you feel like it! So, will you join us for an unforgettable afternoon of fun and creativity?

L’événement Les Jeux Grignote Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme