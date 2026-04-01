Les Jeux Grignote MJC du Grand Charran Valence
Les Jeux Grignote MJC du Grand Charran Valence samedi 25 avril 2026.
Valence
Les Jeux Grignote
MJC du Grand Charran 61 avenue du Grand Charran Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Un après-midi convivial vous attend ! Au programme jeux de société et atelier créatif dans une ambiance chaleureuse.
Passez quand vous voulez, comme vous êtes ! Alors, serez-vous des nôtres pour vivre un après-midi ludique et créatif inoubliable ?
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MJC du Grand Charran 61 avenue du Grand Charran Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 69 94 famille@mjc-grand-charran.net
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English :
A convivial afternoon awaits you! On the program: board games and creative workshops in a friendly atmosphere.
Drop in whenever you feel like it! So, will you join us for an unforgettable afternoon of fun and creativity?
L’événement Les Jeux Grignote Valence a été mis à jour le 2026-04-14 par Valence Romans Tourisme
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