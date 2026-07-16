Les métiers d’art tiennent leur cour, Le Parvis des Métiers, Bourges

Informations pratiques

Les métiers d’art tiennent leur cour 19 et 20 septembre Le Parvis des Métiers Cher

Possibilité d’annulation en cas d’intempéries pour les démonstrations extérieures – 2e étage non accessible aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vivez un week-end unique au cœur des savoir-faire artisanaux avec “les métiers d’art tiennent leur cour” !

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Parvis des Métiers vous invite à un véritable voyage dans le temps et les traditions, en famille ou entre amis.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, venez à la rencontre d’artisanes et d’artisans passionnés : démonstrations en direct, échanges authentiques et découverte de métiers rares qui font la richesse de notre patrimoine.

✨ Ne manquez pas :

• Des présentations captivantes de savoir-faire traditionnels

• La visite de notre exposition « Nuances de bleu, échos de Sand”

• Un passage par notre boutique Loco pleine de trésors artisanaux

Entrée libre et gratuite – une belle occasion de mêler culture, convivialité et émerveillement.

Rejoignez-nous pour célébrer le patrimoine vivant dans une ambiance chaleureuse et authentique !

Le Parvis des Métiers 6 place Etienne-Dolet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire 0248271920 https://www.cma18.fr/article/le-parvis-des-metiers Édifice (maison de chanoine) ayant appartenu au cloître du chapitre de la cathédrale, remanié plusieurs fois depuis le XIVe siècle et aménagé pour abriter « le parvis des métiers » (métiers d’art) dépendant de la chambre des Métiers et de l’Artisanat du Cher depuis 1998. Lieu d’exposition et de démonstrations.

Vivez un week-end unique au cœur des savoir-faire artisanaux avec “les métiers d’art tiennent leur cour” !

©cma-cvl – détail sculpture Hervé Coupé