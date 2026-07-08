Les Off Rap to Dance to Dub Festival Sur le Champ Cour de l’Ecole Pergaud Valence
samedi 11 juillet 2026 · Cour de l'Ecole Pergaud · Valence
Informations pratiques
Valence
Les Off Rap to Dance to Dub Festival Sur le Champ
Cour de l’Ecole Pergaud 5 Place de Palais Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Venez passer une belle soirée dans la cour de l’Ecole Pergaud, Place du Palais, à partir de 19h.
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Cour de l’Ecole Pergaud 5 Place de Palais Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 90 40
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English :
Come spend a lovely evening in the courtyard of the Ecole Pergaud, Place du Palais, starting at 7 p.m.
L’événement Les Off Rap to Dance to Dub Festival Sur le Champ Valence a été mis à jour le 2026-07-02 par Valence Romans Tourisme
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