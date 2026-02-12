Les plus belles maisons d’Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Les plus belles maisons d’Auxerre

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 15:00:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-10-03

Auxerre regorge de trésors mais les plus visibles sont assurément ses bâtiments. Venez découvrir les plus beaux spécimens de la ville, en passant devant les fameuses maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré ! .

