Les plus belles maisons d’Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Les plus belles maisons d’Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre samedi 14 mars 2026.

Les plus belles maisons d’Auxerre

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :
2026-03-14 2026-10-03

Auxerre regorge de trésors mais les plus visibles sont assurément ses bâtiments. Venez découvrir les plus beaux spécimens de la ville, en passant devant les fameuses maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré !   .

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19  info@ot-auxerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les plus belles maisons d’Auxerre

L’événement Les plus belles maisons d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-02-12 par OT Auxerrois