Les plus belles maisons d’Auxerre Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Les plus belles maisons d’Auxerre
Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Autres Tarifs
Date : 2026-03-14 15:00:00 à 2026-10-03 16:30:00
Début : 2026-03-14 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:30:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-10-03
Auxerre regorge de trésors mais les plus visibles sont assurément ses bâtiments. Venez découvrir les plus beaux spécimens de la ville, en passant devant les fameuses maisons à pans de bois jusqu’aux hôtels particuliers, dépaysement assuré ! .
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
English : Les plus belles maisons d’Auxerre
