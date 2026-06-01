Les RDV Chorégraphiques Cahors
Les RDV Chorégraphiques Cahors samedi 20 juin 2026.
Cahors
Les RDV Chorégraphiques
place des Républicains Espagnols Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Les RDV Chorégraphiques vous proposent une soirée autour de la danse, de la performance et de la création contemporaine.
Les RDV Chorégraphiques vous proposent une soirée autour de la danse, de la performance et de la création contemporaine.
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place des Républicains Espagnols Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 compagnie.apou@gmail.com
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English :
Les RDV Chorégraphiques offer an evening of dance, performance and contemporary creation.
L’événement Les RDV Chorégraphiques Cahors a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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