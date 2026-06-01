Cahors

Les RDV Chorégraphiques

place des Républicains Espagnols Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Les RDV Chorégraphiques vous proposent une soirée autour de la danse, de la performance et de la création contemporaine.

Les RDV Chorégraphiques vous proposent une soirée autour de la danse, de la performance et de la création contemporaine.

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place des Républicains Espagnols Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 22 62 62 compagnie.apou@gmail.com

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English :

Les RDV Chorégraphiques offer an evening of dance, performance and contemporary creation.

L’événement Les RDV Chorégraphiques Cahors a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Cahors Vallée du Lot