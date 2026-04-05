LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : La BRUYERE au milieu de la lande, Centre H2E, Blois
LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : La BRUYERE au milieu de la lande, Centre H2E, Blois samedi 10 octobre 2026.
LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : La BRUYERE au milieu de la lande Samedi 10 octobre, 16h30 Centre H2E Loir-et-Cher
Tarifs : 1 atelier pour enfant ; 1 atelier pour adulte 32€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00
LA BRUYERE est une petite plante buissonnante des sols sableux appartenant à la famille des Ericacées, Erica en latin qui signifie briser**.**
Comment mettre en place une cure avec la bruyère, la bugrane, la busserole, la bande des 3 B pour soutenir notre système urinaire avant l’hiver ? Le point sur les bon principes des cures saisonnières.
Durée : 2h00
Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste
Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-la-bruyere-7161
Centre H2E Centre H2E Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-la-bruyere-7161 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-la-bruyere-7161 »}]
ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et comment les transformer simplement. Nature Atelier nature
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