LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : La BRUYERE au milieu de la lande, Centre H2E, Blois

LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : La BRUYERE au milieu de la lande Samedi 10 octobre, 16h30 Centre H2E Loir-et-Cher

Tarifs : 1 atelier pour enfant ; 1 atelier pour adulte 32€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T16:30:00+02:00 – 2026-10-10T18:30:00+02:00

LA BRUYERE est une petite plante buissonnante des sols sableux appartenant à la famille des Ericacées, Erica en latin qui signifie briser**.**

Comment mettre en place une cure avec la bruyère, la bugrane, la busserole, la bande des 3 B pour soutenir notre système urinaire avant l’hiver ? Le point sur les bon principes des cures saisonnières.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-la-bruyere-7161

Centre H2E Centre H2E Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-la-bruyere-7161 »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-la-bruyere-7161 »}]

ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et comment les transformer simplement. Nature Atelier nature