Les secrets de lAtlantide Place Saint-Germain Auxerre
vendredi 10 juillet 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Les secrets de lAtlantide
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Passionnés depuis toujours pas cette cité mystérieuse aux mille secrets, vous avez enfin réussi à pénétrer dans une salle pleine de magie… Serez-vous assez rapide pour percer les secrets de l’Atlantide avant que celle-ci ne soit engloutie pour toujours ?
Un escape game conçu par Cartes sur table. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90
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English :
L’événement Les secrets de lAtlantide Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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