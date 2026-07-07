Les secrets de lAtlantide Place Saint-Germain Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Les secrets de lAtlantide

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-08-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Passionnés depuis toujours pas cette cité mystérieuse aux mille secrets, vous avez enfin réussi à pénétrer dans une salle pleine de magie… Serez-vous assez rapide pour percer les secrets de l’Atlantide avant que celle-ci ne soit engloutie pour toujours ?

Un escape game conçu par Cartes sur table. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 18 02 90

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English :

L’événement Les secrets de lAtlantide Auxerre a été mis à jour le 2026-07-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)