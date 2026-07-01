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Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges

dimanche 26 juillet 2026 · Bourges

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place Etienne Dolet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Jean-Charles Ablitzer !
Laissez-vous emporter par le talent de Jean-Charles Ablitzer, figure majeure de l’orgue, lors d’un concert exceptionnel où la richesse des sonorités de l’instrument révèle toute la beauté du patrimoine berrichon.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   orguecathedralebourges@gmail.com

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English :

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry : A Musical Journey with Jean-Charles Ablitzer!

L’événement Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES

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