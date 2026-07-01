Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges
dimanche 26 juillet 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 17:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Jean-Charles Ablitzer !
Laissez-vous emporter par le talent de Jean-Charles Ablitzer, figure majeure de l’orgue, lors d’un concert exceptionnel où la richesse des sonorités de l’instrument révèle toute la beauté du patrimoine berrichon. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire orguecathedralebourges@gmail.com
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English :
Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry : A Musical Journey with Jean-Charles Ablitzer!
L’événement Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES
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