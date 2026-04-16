Les Vases Cugnot Bourges
Les Vases Cugnot Bourges samedi 6 juin 2026.
Bourges
Les Vases Cugnot
Place Etienne-Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:30:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez les vases Cugnot lors d’une visite express au cœur du Jardin de l’Archevêché, entre sculpture monumentale et patrimoine berruyer.
Cette visite express invite à découvrir les vases Cugnot, un ensemble de quatre vases monumentaux installés dans le Jardin de l’Archevêché à Bourges. Réalisées par le sculpteur Léon Cugnot, ces œuvres représentent les quatre saisons et témoignent du goût du XIXe siècle pour le décor sculpté et l’art monumental. Ce rendez-vous court et accessible permet de mieux comprendre leur histoire, leur iconographie et leur place dans le patrimoine urbain de Bourges. Une découverte patrimoniale idéale le temps d’une pause culturelle. .
Place Etienne-Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92
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English :
Discover the Cugnot vases on an express visit to the heart of the Jardin de l?Archevêché, between monumental sculpture and Berruyer heritage.
L’événement Les Vases Cugnot Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES
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