Bourges

Les Vases Cugnot

Place Etienne-Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 12:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez les vases Cugnot lors d’une visite express au cœur du Jardin de l’Archevêché, entre sculpture monumentale et patrimoine berruyer.

Cette visite express invite à découvrir les vases Cugnot, un ensemble de quatre vases monumentaux installés dans le Jardin de l’Archevêché à Bourges. Réalisées par le sculpteur Léon Cugnot, ces œuvres représentent les quatre saisons et témoignent du goût du XIXe siècle pour le décor sculpté et l’art monumental. Ce rendez-vous court et accessible permet de mieux comprendre leur histoire, leur iconographie et leur place dans le patrimoine urbain de Bourges. Une découverte patrimoniale idéale le temps d’une pause culturelle. .

Place Etienne-Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92

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English :

Discover the Cugnot vases on an express visit to the heart of the Jardin de l?Archevêché, between monumental sculpture and Berruyer heritage.

L’événement Les Vases Cugnot Bourges a été mis à jour le 2026-04-09 par OT BOURGES