Les visites Beauvais
samedi 3 octobre 2026 · Beauvais
Informations pratiques
Beauvais
Les visites
3 Place Georges Brassens Beauvais Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Entrez dans les coulisses du théâtre et découvrez ses secrets… Des visites sont proposées tout au long de l’année par l’équipe des relations avec les publics, mais aussi dans le cadre du Mois de l’architecture et du patrimoine.
Entrez dans les coulisses du théâtre et découvrez ses secrets… Des visites sont proposées tout au long de l’année par l’équipe des relations avec les publics, mais aussi dans le cadre du Mois de l’architecture et du patrimoine. .
3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France
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English :
Take a look behind the scenes at the theater and discover its secrets? Tours are offered throughout the year by the public relations team, as well as during Architecture and Heritage Month.
L’événement Les visites Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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