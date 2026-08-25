Les visites commentées Voyages et paysages Musée de Valence Valence
dimanche 8 novembre 2026 · Musée de Valence · Valence
Informations pratiques
Valence
Les visites commentées Voyages et paysages
Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 15:00:00
fin : 2026-11-08 16:30:00
Date(s) :
2026-11-08
Ce parcours suit les traces des artistes explorateurs de tous temps, à travers leurs voyages et les paysages qu’ils ont arpentés.
Sur réservation. Dès 12 ans.
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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr
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English :
This tour follows in the footsteps of artists and explorers throughout history, %E0 through their journeys and the landscapes they have traversed.
By reservation only. Ages 12 and up.
L’événement Les visites commentées Voyages et paysages Valence a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme
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