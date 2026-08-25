Les visites commentées Voyages et paysages Musée de Valence Valence

Informations pratiques

Valence

Les visites commentées Voyages et paysages

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 15:00:00

fin : 2026-11-08 16:30:00

Date(s) :

2026-11-08

Ce parcours suit les traces des artistes explorateurs de tous temps, à travers leurs voyages et les paysages qu’ils ont arpentés.

Sur réservation. Dès 12 ans.

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Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 musee@mairie-valence.fr

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English :

This tour follows in the footsteps of artists and explorers throughout history, %E0 through their journeys and the landscapes they have traversed.

By reservation only. Ages 12 and up.

L’événement Les visites commentées Voyages et paysages Valence a été mis à jour le 2026-08-21 par Valence Romans Tourisme