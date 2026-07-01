L’histoire du collège du Quercy, ancien collège des Jésuites, Collège Gambetta, Cahors

Informations pratiques

L’histoire du collège du Quercy, ancien collège des Jésuites Dimanche 20 septembre, 10h30 Collège Gambetta Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Sur les lieux de l’actuel Collège du Quercy se trouvait l’ancien collège des Jésuites, fondé à la volonté d’Henri IV. L’établissement connaît son apogée dans la seconde moitié du XVIIe siècle, avant l’expulsion des Jésuites dans les années 1750.

Les parties les plus remarquables du bâtiment datent de cette période. Son architecture et son décor témoignent de l’identité de cet ordre enseignant et missionnaire, fer de lance de la Contre-Réforme catholique.

Cette visite permettra de découvrir l’histoire de ce lieu emblématique ainsi que les caractéristiques architecturales et artistiques héritées de la présence jésuite.

Collège Gambetta 105 rue Wilson, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 05 65 20 30 30 http://gambetta.entmip.fr Ancien collège des Jésuites du XVIIe siècle : histoire, architecture, peinture monumentale et mobilier, chapelle et clocher sont à découvrir. La partie contemporaine est construite sur l’emplacement du couvent des Cordeliers. À proximité de la mairie, en direction du Pont Valentré.

Sur les lieux de l’actuel Collège du Quercy se trouvait l’ancien collège des Jésuites, fondé à la volonté d’Henri IV. L’établissement connaît son apogée dans la seconde moitié du XVIIe siècle, avant …

© Danièle Mariotto