Informations pratiques

Beauvais

L’ivresse des lucioles

3 Place Georges Brassens Beauvais Oise

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-29 20:00:00

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-29 2026-09-30

Écrite comme un scénario de film, L’Ivresse des Lucioles prend le pouls de la jeunesse. Du krump à l’électro en passant par le voguing, Carmel Loanga nous plonge dans une succession de fragments de vie, comme des souvenirs saisis à vif. Dans un long plan séquence, les tableaux s’enchaînent avec une fluidité désarmante pour capturer l’intensité d’instants de vie. Et toutes leurs nuances un coup de blues en plein cœur d’une fête ; le désir de faire groupe tout en préservant sa singularité ; devenir adulte sans renier ses joies d’enfant ; l’envie de séduire, sans se perdre. Dans leur quête de liberté, les cinq interprètes se lancent dans une traversée tantôt explosive, tantôt nostalgique, mais toujours enivrante.

Écrite comme un scénario de film, L’Ivresse des Lucioles prend le pouls de la jeunesse. Du krump à l’électro en passant par le voguing, Carmel Loanga nous plonge dans une succession de fragments de vie, comme des souvenirs saisis à vif. Dans un long plan séquence, les tableaux s’enchaînent avec une fluidité désarmante pour capturer l’intensité d’instants de vie. Et toutes leurs nuances un coup de blues en plein cœur d’une fête ; le désir de faire groupe tout en préservant sa singularité ; devenir adulte sans renier ses joies d’enfant ; l’envie de séduire, sans se perdre. Dans leur quête de liberté, les cinq interprètes se lancent dans une traversée tantôt explosive, tantôt nostalgique, mais toujours enivrante. .

3 Place Georges Brassens Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

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English :

Written like a movie script, *L’Ivresse des Lucioles* captures the spirit of youth. From krump to electro to voguing, Carmel Loanga immerses us in a succession of fragments of life, like memories captured in the heat of the moment. In a long take, the scenes flow together with disarming fluidity to capture the intensity of life’s moments. And all their nuances: a touch of the blues in the midst of a party; the desire to belong to a group while preserving one’s individuality; growing up without denying one’s childhood joys; the urge to seduce, without losing oneself. In their quest for freedom, the five performers embark on a journey that is at times explosive, at times nostalgic, but always exhilarating.

L’événement L’ivresse des lucioles Beauvais a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis