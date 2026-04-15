L’océan vu de l’espace, Muséum d’histoire naturelle, Auxerre

L’océan vu de l’espace Samedi 23 mai, 17h00 Muséum d’histoire naturelle Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le Muséum accueille une expo de plein air de vues satellite grand format.

Observez l’océan vu de très haut : côtes, embouchures, mangroves… pour découvrir sa beauté et les enjeux environnementaux actuels.

Muséum d’histoire naturelle 5 Boulevard Vauban, 89000 Auxerre, France Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386729640 https://www.auxerre.fr/Animee/Culture/Museum Le Muséum, Musée de France, veille sur 160 000 spécimens d’histoire naturelle qui racontent la biodiversité actuelle et passée de notre région.

Rassemblés depuis 250 ans, fossiles, minéraux, animaux naturalisés, herbiers, squelettes et insectes attendent dans les réserves du Muséum l’exposition qui les présentera au public ou le chercheur qui les étudiera.

Le Muséum conserve également une collection de 93 spécimens scientifiques de référence, principalement des poissons et crustacés fossiles.

Le Muséum accueille une expo de plein air de vues satellite grand format.

©ADN Impression – Muséum, Ville d’Auxerre