L’Oenobus Auxerre-Chablis Auxerre
L’Oenobus Auxerre-Chablis Auxerre samedi 30 mai 2026.
L’Oenobus Auxerre-Chablis
Auxerre Yonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
A l’occasion de Fleurs de Vigne, un oenobus permettra, de partir d’Auxerre et de vous déposer à la cité des climats et des vins de Chablis et en profiter pour découvrir Chablis et ses caves.
Rendez-vous quai de la République à l’angle de la rue Lebeuf pour le départ de la navette.
CIRCUIT: Auxerre, Quai de la Marine (dépose minute) Chablis, Cité des Climats et des Vins de Bourgogne Auxerre Quai de la Marine..
Maximum 19 personnes par navette. .
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Oenobus Auxerre-Chablis
L’événement L’Oenobus Auxerre-Chablis Auxerre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Auxerrois