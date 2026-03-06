L’Oenobus Auxerre-Chablis

Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de Fleurs de Vigne, un oenobus permettra, de partir d’Auxerre et de vous déposer à la cité des climats et des vins de Chablis et en profiter pour découvrir Chablis et ses caves.

Rendez-vous quai de la République à l’angle de la rue Lebeuf pour le départ de la navette.

CIRCUIT: Auxerre, Quai de la Marine (dépose minute) Chablis, Cité des Climats et des Vins de Bourgogne Auxerre Quai de la Marine..

Maximum 19 personnes par navette. .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

