L’Oenobus dans l’Auxerrois

Auxerre Yonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

A l’occasion de Fleurs de Vigne, un oenobus permettra, au départ d’Auxerre (au dépose minute situé 1 quai de la République), de sillonner le vignoble, sur le principe du Hop-on Hop-off (montée et descente dans chaque village au choix).

Sillonnez le vignoble auxerrois à bord de l’Oenobus, avec des commentaires de paysages réalisés par une guide conférencière. La montée et la descente dans chaque village sont libres.

Maximum 19 personnes par navette.

Rendez-vous quai de la République à l’angle de la rue Lebeuf pour le départ de la navette.

Départs toutes les 45 min entre 10 h 00 et 16 h 00. .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19

