Loghofète, ou le prénom perdu, Centre du Patrimoine Arménien, Valence

Loghofète, ou le prénom perdu Jeudi 5 novembre, 18h30 Centre du Patrimoine Arménien Drôme

Plein tarif : 8€ / Tarif réduit -18 ans : 5€ – Auditorium de 98 places assises + 2 places PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T18:30:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T18:30:00+01:00 – 2026-11-05T20:00:00+01:00

Diala Lteif, urbaniste libanaise de l’Université de Cambridge et Nevché, l’artiste poète et musicien marseillais mettent en résonance mémoire familiale et recherches. Dans Loghofète (du nom du grand-père de Nevché), on part sur les traces de ce rescapé du génocide des Arméniens, exilé au Liban puis à Marseille. Une performance spectaculaire hybride comme un podcast vivant mêlant archives, lecture de poèmes, boucles sonores, création radiophonique, projection d’images…

Un projet porté par Le Cpa dans le cadre de son Ethnopôle « Frontières, mémoires, migrations »

Partenaires : Bibliothèque orientale de Beyrouth, Théâtre Joliette, Institut français du Liban et Saison Méditerranée / Institut français

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis-Gallet, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0475801300 http://www.le-cpa.com https://www.instagram.com/centredupatrimoinearmenien/;https://www.facebook.com/Le.Cpa.Valence/ Le Centre du patrimoine arménien, ou Cpa ,est un équipement culturel de Valence Romans Agglo installé dans l’ancienne faculté de Droit de la ville de Valence, dans la Drôme.

À partir de l’exemple de la diaspora arménienne, ce lieu original, inauguré en 2005 et agrandi en 2018, évoque plus largement l’histoire des peuples et des cultures et aborde des notions clés universelles telles que les migrations, le vivre ensemble et les grands enjeux de notre temps. Il se veut avant tout une institution citoyenne ouverte sur le XXIe siècle et accessible à tous les publics. Tout au long de l’année, sa programmation propose des expositions, visites, des rencontres, des conférences, mais aussi des animations pour le jeune public et le public familial.

Le Cpa a pour objectifs de :

– Faire connaître l’histoire de la diaspora arménienne en la mettant en perspective avec celle des autres migrations contemporaines

– Lutter contre toutes les formes de discriminations et à ce titre, éduquer au vivre ensemble

– Décrypter l’actualité internationale relative à la mémoire des peuples et aux conflits contemporains

– Contribuer à faire évoluer la recherche et à diffuser les connaissances Le Cpa se situe au 14 rue Louis Gallet à Valence, à seulement 10 min à pied de la gare du centre-ville.

Il est possible de venir rapidement des deux plus proches métropoles :

1h15 de Lyon (accès autoroute et gare)

1h30 de Grenoble (accès autoroute et gare)

Venir au Cpa en transport en commun ? C’est possible !

Depuis l’arrêt PÔLE BUS (Lignes CITEA / Service Libélo) : 2 min à pied

Depuis la gare de VALENCE VILLE : 4 min (Lignes CITEA C1, 09, 10 / Service Libélo) OU 6 min à pied

Depuis la gare de VALENCE TGV : 30 min (Lignes CITEA IC, 14 / Navette TER K021)

Un parking vélo est à votre disposition sur le square situé en face du Cpa. Calculez votre trajet ici !

Pour les personnes munies d’une carte de stationnement pour handicapé, il est possible de se garer devant le palais de justice (places payantes), situé à quelques minutes à pied du Cpa.

Diala Lteif, urbaniste libanaise de l’Université de Cambridge et Nevché, l’artiste poète et musicien marseillais mettent en résonance mémoire familiale et recherches. Dans Loghofète (du nom du de on …

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