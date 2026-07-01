L’opium réside dans le pixel, LaScierie, Avignon

Informations pratiques

L’opium réside dans le pixel 3 – 26 juillet LaScierie Vaucluse

places à disposition des professionnels sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T12:00:00+02:00 – 2026-07-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-26T12:00:00+02:00 – 2026-07-26T13:00:00+02:00

L’opium réside dans le pixel explore la relation intime des joueurs avec leurs jeux vidéo et dévoile le refuge qu’ils offrent à une génération en quête de sens, d’amour et de reconnaissance. Dans ce seul en scène, j’incarne alternativement trois joueurs happés par l’univers virtuel des jeux vidéo où la fiction devient plus supportable que la réalité. Dans un monde où les nouvelles technologies prennent le contrôle de nombreux aspects de nos existences, certains se tournent vers des mondes virtuels pour y trouver une liberté absente de leur quotidien. Comment les jeux vidéo deviennent-ils un refuge pour fuir la réalité ?

Le spectacle interroge le besoin d’imaginaire qui traverse nos existences modernes. Face à des existences chaotiques, les personnages de la pièce s’abreuvent des fictions proposées par les jeux vidéo. De plus, il envisage ce média comme une forme d’art et le considère sérieusement, du point de vue de ceux qui jouent, loin des clichés habituels sur la violence ou l’adolescence. Un parallèle est exploré entre celui qui dirige un personnage de jeu vidéo et l’acteur qui incarne un personnage de théâtre.

LaScierie 15 Bd Saint-Lazare, 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/lopium-reside-dans-le-pixel-salle-2-le-studio »}]

JUSTE AVANT LA CIE – LES NOCES ROUGES – BAPTISTE DEZERCES jeux vidéos contemporain