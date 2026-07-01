ZOOM, Théâtre du Girasole, Avignon

Informations pratiques

ZOOM 3 – 25 juillet Théâtre du Girasole Vaucluse

emma.dandrel@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T10:00:00+02:00 – 2026-07-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-25T10:00:00+02:00 – 2026-07-25T11:30:00+02:00

L’amour incommensurable d’une mère pour son fils.

C’est l’histoire d’une réussite… Mais ça, c’est la fin !

Dans ce texte ciselé et haletant, cette mère courage qui n’a pas les mots, n’a en revanche aucune limite pour son fils. Son seul espoir : qu’il connaisse une meilleure vie que la sienne…

Difficile de sortir du cadre, difficile de pouvoir connaitre une élévation sociale. Nous évoluons tous et toutes sous le regard d’autrui. Sous leur jugement aussi. Cantonné.e au rôle qu’on nous impose. Comment faire quand on est une maman hors norme, qui n’a jamais eu de code, qui est habitée uniquement par l’ampour pour son fils, et l’injustice qu’elle endosse depuis sa naissance. Comment faire pour apprendre à être acceptée et à s’insérer dans une société qui nous met constamment des étiquettes?…

ZOOM : la presse en parle :

« Feu d‘artifice d‘amour et de liberté ! » L‘Humanité

« Scénographie sublime, performance grandiose : une pépite ! » Le Parisien

« Texte Poignant ! » La Provence

« Performance d‘actrice : à découvrir ! » Le Bruit du Off

« Mise en scène magistrale ! » Sud Radio

« Grand succès ! » Coups d‘OEil

« Magistral ! Immense moment de théâtre ! » De la Cour au Jardin

ZOOM, texte Gilles Granouillet.

Mise en scène et interprétation : Paméla Ravassard

Avec la participation de Nathan Minière

Scénographie et Costumes : Hanna Sjödin

Lumière : Cyril Manetta

Son : Frédéric Minière

Collaboartion Artistique : Garlan Le Martelot

Théâtre du Girasole 24, rue Guillaume Puy, 84000 AVIGNON Avignon 84000 Saint-Jean Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact.paradoxes@gmail.com »}]

PARADOXE(S) / PAMELA RAVASSARD Harcèlement Société