AGENDA · Bourges
L’orthographe, une histoire sans fin salle pour tous Bourges
jeudi 24 septembre 2026 · salle pour tous · Bourges
Informations pratiques
L’orthographe française est le résultat d’une longue évolution. À l’origine, les parlers français étaient écrits en utilisant le latin, qui ne permettait pas de représenter tous les sons de la langue. L’imprimerie puis le Dictionnaire de l’Académie française ont contribué à uniformiser l’écriture, même si plusieurs réformes ont été proposées au fil du temps. Depuis le XIXᵉ siècle, la maîtrise de l’orthographe est devenue un important critère social. Cette conférence présentera les principales étapes de cette évolution, jusqu’aux nouvelles pratiques d’écriture sur les téléphones et les réseaux sociaux.
Entrée libre et gratuite
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