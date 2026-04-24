Cahors

Lot Express

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-11

Le Lot Express, vous connaissez ?

Imaginez un Pékin Express version lotoise 4 jours d'aventure, 10 binômes, des énigmes, des défis sportifs, des nuits en camping… et surtout le pouce levé au bord de la route pour convaincre les automobilistes de vous embarquer vers la prochaine étape.

Le parcours ? Tenu secret jusqu'au départ dans les alentours de Cahors

Le Lot Express, vous connaissez ?

Imaginez un Pékin Express version lotoise 4 jours d'aventure, 10 binômes, des énigmes, des défis sportifs, des nuits en camping… et surtout le pouce levé au bord de la route pour convaincre les automobilistes de vous embarquer vers la prochaine étape.

Le parcours ? Tenu secret jusqu'au départ dans les alentours de Cahors. On sillonne le département, on découvre des villages qu'on ne soupçonnait pas, on pousse ses limites, et on ressort avec des souvenirs et des amitiés pour longtemps.

Organisée depuis 2017 par l'association figeacoise Course en Pouce, cette aventure humaine, conviviale et accessible à tous les niveaux est ouverte aux majeurs, en solo ou en duo.

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Cahors 46000 Lot Occitanie lotexpress.cep@gmail.com

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English :

Are you familiar with the Lot Express?

Imagine a Lot version of Pékin Express : 4 days of adventure, 10 pairs, riddles, sporting challenges, nights camping? and above all, a thumbs-up at the side of the road to convince drivers to take you on to the next stage.

The route? Kept secret until the start in the vicinity of Cahors

L’événement Lot Express Cahors a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cahors Vallée du Lot