Cahors

Lot of Saveurs Déambulation vigneronne

Place François-Mitterrand Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Afin de mettre sous le feu des projecteurs les vins lotois, les cavistes et bars à vin de Cahors vous invitent à une déambulation vigneronne, sans excès, au gré des rues cadurciennes

Afin de mettre sous le feu des projecteurs les vins lotois, les cavistes et bars à vin de Cahors vous invitent à une déambulation vigneronne, sans excès, au gré des rues cadurciennes. Les étapes de la balade la Boucherie Compozieux, Côté Cave, la fromagerie Marty, Valette, les Petits Producteurs, Ô Clos Chai et le Dousil…

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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65

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English :

To put Lot wines in the spotlight, Cahors wine merchants and wine bars invite you to stroll the streets of Cahors on a wine tour, without excess

L’événement Lot of Saveurs Déambulation vigneronne Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot