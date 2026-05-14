Lot of Saveurs Déambulation vigneronne Cahors
Lot of Saveurs Déambulation vigneronne Cahors samedi 27 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs Déambulation vigneronne
Place François-Mitterrand Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Afin de mettre sous le feu des projecteurs les vins lotois, les cavistes et bars à vin de Cahors vous invitent à une déambulation vigneronne, sans excès, au gré des rues cadurciennes
Afin de mettre sous le feu des projecteurs les vins lotois, les cavistes et bars à vin de Cahors vous invitent à une déambulation vigneronne, sans excès, au gré des rues cadurciennes. Les étapes de la balade la Boucherie Compozieux, Côté Cave, la fromagerie Marty, Valette, les Petits Producteurs, Ô Clos Chai et le Dousil…
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Place François-Mitterrand Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
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English :
To put Lot wines in the spotlight, Cahors wine merchants and wine bars invite you to stroll the streets of Cahors on a wine tour, without excess
L’événement Lot of Saveurs Déambulation vigneronne Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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