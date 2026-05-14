Lot of Saveurs Le Fournil Ambulant du Croustilot Cahors
Lot of Saveurs Le Fournil Ambulant du Croustilot Cahors samedi 27 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs Le Fournil Ambulant du Croustilot
Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 14:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Boulangers, meuniers ou encore céréaliers vous invitent à venir découvrir le produit vedette de l’édition
Boulangers, meuniers ou encore céréaliers vous invitent à venir découvrir le produit vedette de l’édition. Accompagnés de leur fidèle fournil ambulant, ces derniers vous révèleront les coulisses de la conception de ce produit phare lotois… Les plus gourmands pourront déguster tartines et autres gourmandises 100% Croustilot !
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Cahors 46000 Lot Occitanie contact@cahorsvalleedulot.com
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English :
Bakers, millers and cereal growers invite you to come and discover the star product of this year?s edition
L’événement Lot of Saveurs Le Fournil Ambulant du Croustilot Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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