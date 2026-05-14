Cahors

Lot of Saveurs Le Village des Saveurs

Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 13:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Espace de dégustation éphémère des produits lotois

Les filières des produits labellisés du Lot et vignerons vous donnent rendez-vous pour des démonstrations inédites réalisées par des artisans de la cuisine locale ! Venez découvrir, au cœur de cet espace cosy propice à la détente et à la dégustation, les produits lotois sous un nouveau jour… Les démonstrations seront accompagnées d’une vente de planches de tapas lotoises, associées à des vins, pour continuer l’expérience en bouche !

Espace de dégustation éphémère des produits lotois

Les filières des produits labellisés du Lot et vignerons vous donnent rendez-vous pour des démonstrations inédites réalisées par des artisans de la cuisine locale ! Venez découvrir, au cœur de cet espace cosy propice à la détente et à la dégustation, les produits lotois sous un nouveau jour… Les démonstrations seront accompagnées d’une vente de planches de tapas lotoises, associées à des vins, pour continuer l’expérience en bouche !

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Cahors 46000 Lot Occitanie contact@cahorsvalleedulot.com

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English :

Ephemeral tasting area for Lot products

Label products from the Lot region and winegrowers will be on hand to give you a unique demonstration by local food artisans! Come and discover Lot products in a whole new light, in the heart of this cosy space where you can relax and enjoy a tasting session? The demonstrations will be accompanied by the sale of tapas platters from the Lot, paired with wines, to continue the experience in your mouth!

L’événement Lot of Saveurs Le Village des Saveurs Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot