Lot of Saveurs l’esprit Ferrer en cuisine Cahors
Lot of Saveurs l’esprit Ferrer en cuisine Cahors samedi 27 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs l’esprit Ferrer en cuisine
Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Monique Valette réinventera sous les yeux des gourmands et curieux une à plusieurs recettes hommage à Nino Ferrer et son épouse Kinou, connue pour son amour des bons petits plats
Monique Valette réinventera sous les yeux des gourmands et curieux une à plusieurs recettes hommage à Nino Ferrer et son épouse Kinou, connue pour son amour des bons petits plats. Petits et grands seront invités à se plonger au coeur de l'histoire du musicien, en dégustant les recettes qui l'ont marqué, réinterprétées au gré des produits lotois.
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Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 20 65
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English :
Monique Valette will reinvent one or more recipes in tribute to Nino Ferrer and his wife Kinou, known for her love of good food
L’événement Lot of Saveurs l’esprit Ferrer en cuisine Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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