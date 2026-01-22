Lot of Saveurs prend ses quartiers à Lacapelle Cahors
Lot of Saveurs prend ses quartiers à Lacapelle Cahors dimanche 4 octobre 2026.
Cahors
Lot of Saveurs prend ses quartiers à Lacapelle
Cahors Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 11:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Le festival s’invite au cœur des quartiers cadurciens pour faire rayonner la gastronomie lotoise et la convivialité ! Petits, grands, voisins et familles se retrouvent pour ces rendez-vous gourmands qui ouvrent et ferment la saison…
Le festival s’invite au cœur des quartiers cadurciens pour faire rayonner la gastronomie lotoise et la convivialité ! Petits, grands, voisins et familles se retrouvent pour ces rendez-vous gourmands qui ouvrent et ferment la saison…
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Cahors 46000 Lot Occitanie
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English :
The festival invites itself into the heart of Cadurcian neighborhoods to promote Lot gastronomy and conviviality! Young and old, neighbors and families come together for these gourmet get-togethers that open and close the season?
L’événement Lot of Saveurs prend ses quartiers à Lacapelle Cahors a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot
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