Cahors

Lot of Saveurs prend ses quartiers à Lacapelle

Cahors Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 11:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Le festival s’invite au cœur des quartiers cadurciens pour faire rayonner la gastronomie lotoise et la convivialité ! Petits, grands, voisins et familles se retrouvent pour ces rendez-vous gourmands qui ouvrent et ferment la saison…

Le festival s’invite au cœur des quartiers cadurciens pour faire rayonner la gastronomie lotoise et la convivialité ! Petits, grands, voisins et familles se retrouvent pour ces rendez-vous gourmands qui ouvrent et ferment la saison…

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Cahors 46000 Lot Occitanie

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English :

The festival invites itself into the heart of Cadurcian neighborhoods to promote Lot gastronomy and conviviality! Young and old, neighbors and families come together for these gourmet get-togethers that open and close the season?

L’événement Lot of Saveurs prend ses quartiers à Lacapelle Cahors a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Cahors Vallée du Lot