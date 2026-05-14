Lot of Saveurs Quart d’heure des tout-petits Cahors
Lot of Saveurs Quart d’heure des tout-petits Cahors samedi 27 juin 2026.
Cahors
Lot of Saveurs Quart d’heure des tout-petits
185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
La Médiathèque vous donne rendez-vous pour une lecture spéciale Lot of Saveurs.
La Médiathèque vous donne rendez-vous pour une lecture spéciale Lot of Saveurs.
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185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44
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English :
The Médiathèque invites you to a special Lot of Saveurs reading.
L’événement Lot of Saveurs Quart d’heure des tout-petits Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot
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