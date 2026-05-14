Cahors

Lot of Saveurs Quart d’heure des tout-petits

185 Avenue Jean Jaurès Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

La Médiathèque vous donne rendez-vous pour une lecture spéciale Lot of Saveurs.

La Médiathèque vous donne rendez-vous pour une lecture spéciale Lot of Saveurs.

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185 Avenue Jean Jaurès Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 44

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English :

The Médiathèque invites you to a special Lot of Saveurs reading.

L’événement Lot of Saveurs Quart d’heure des tout-petits Cahors a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Cahors Vallée du Lot