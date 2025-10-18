Madagascar Une aventure musicale Bourges
Madagascar Une aventure musicale Bourges dimanche 24 janvier 2027.
Madagascar Une aventure musicale
7 Boulevard Lamarck Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-24 17:00:00
fin : 2027-01-24
Date(s) :
2027-01-24
ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS, LE THEÂTRE DU GYMNASE & ALEXANDRE TESLAR PRESENTENT
MADAGASCAR
UNE AVENTURE MUSICALE
Plongez dans l’univers de Madagascar comme jamais auparavant avec ce spectacle musical dynamique. Les personnages bien-aimés Alex le lion, Marty le zèbre, Melman la girafe, et Gloria l’hippopotame prennent vie dans une série de scènes vibrantes et captivantes. Accompagnés des pingouins espiègles, ils embarquent pour une aventure palpitante remplie de surprises, d’humour et de moments mémorables. .
7 Boulevard Lamarck Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60
English :
ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS, LE THEÂTRE DU GYMNASE & ALEXANDRE TESLAR PRESENT
German :
ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS, LE THEATRE DU GYMNASE & ALEXANDRE TESLAR PRÄSENTIEREN
Italiano :
ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS, LE THEÂTRE DU GYMNASE & ALEXANDRE TESLAR PRESENTANO
Espanol :
ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS, LE THEÂTRE DU GYMNASE & ALEXANDRE TESLAR PRESENTAN
L’événement Madagascar Une aventure musicale Bourges a été mis à jour le 2025-10-18 par BERRY