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Mai à Vélo 2026, DDFiP43, Le Puy-en-Velay

Mai à Vélo 2026, DDFiP43, Le Puy-en-Velay

Mai à Vélo 2026, DDFiP43, Le Puy-en-Velay vendredi 1 mai 2026.

Lieu : DDFiP43

Adresse : 17 Rue des Moulins, 43000 Le Puy-en-Velay, France

Ville : 43000 Le Puy-en-Velay

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai DDFiP43 Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

DDFiP43 17 Rue des Moulins, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=212763

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