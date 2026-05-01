Mai à Vélo 2026, DDFiP43, Le Puy-en-Velay
Mai à Vélo 2026, DDFiP43, Le Puy-en-Velay vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai DDFiP43 Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
DDFiP43 17 Rue des Moulins, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=212763
À voir aussi à Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)
- Saison culturelle Pockemon Crew, De la rue aux jeux Théâtre Le Puy-en-Velay 7 mai 2026
- Atelier d’écriture élfique à l’Atelier des 3 sorciers L’Atelier des 3 Sorciers Le Puy-en-Velay 8 mai 2026
- Concert Da Capo Place Michelet Le Puy-en-Velay 9 mai 2026
- Expo – EX(S)ISTERE, une ode au végétal sauvage – LE PUY EN VELAY (43), musée crozatier, Le Puy-en-Velay 11 mai 2026
- Bibliothèque du Puy Dictée Bibliothèque du Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay 12 mai 2026