Mai à Vélo 2026, DDFiP43, Le Puy-en-Velay

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai DDFiP43 Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

DDFiP43 17 Rue des Moulins, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=212763