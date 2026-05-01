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Mai à Vélo 2026, DTPJJ Yonne Nièvre, Auxerre

Mai à Vélo 2026, DTPJJ Yonne Nièvre, Auxerre

Mai à Vélo 2026, DTPJJ Yonne Nièvre, Auxerre vendredi 1 mai 2026.

Lieu : DTPJJ Yonne Nièvre

Adresse : 30 Boulevard Vaulabelle, 89000 Auxerre, France

Ville : 89002 Auxerre

Département : Yonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai DTPJJ Yonne Nièvre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

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Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=218985

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