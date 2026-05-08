Mai à Vélo Atelier réparation Valence
Mai à Vélo Atelier réparation Valence jeudi 21 mai 2026.
Valence
Mai à Vélo Atelier réparation
20 avenue de l’Yser Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 20:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Explorez, testez et pédalez autrement à la MPT du Polygone ! Une fin de journée conviviale et originale autour du vélo vous attend !
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20 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 06 89 05 joelle.lafitte@mai-a-velo.fr
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English :
Explore, test and pedal differently at the MPT du Polygone! A friendly and original end to the day of cycling awaits you!
L’événement Mai à Vélo Atelier réparation Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme
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