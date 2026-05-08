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Mai à Vélo Atelier réparation Valence

Mai à Vélo Atelier réparation Valence jeudi 21 mai 2026.

Adresse : 20 avenue de l'Yser

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Valence

Mai à Vélo Atelier réparation

20 avenue de l’Yser Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 17:00:00
fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :
2026-05-21

Explorez, testez et pédalez autrement à la MPT du Polygone ! Une fin de journée conviviale et originale autour du vélo vous attend !
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20 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 06 89 05  joelle.lafitte@mai-a-velo.fr

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English :

Explore, test and pedal differently at the MPT du Polygone! A friendly and original end to the day of cycling awaits you!

L’événement Mai à Vélo Atelier réparation Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme

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