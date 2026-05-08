Valence

Mai à Vélo Atelier réparation

20 avenue de l’Yser Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 17:00:00

fin : 2026-05-21 20:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Explorez, testez et pédalez autrement à la MPT du Polygone ! Une fin de journée conviviale et originale autour du vélo vous attend !

.

20 avenue de l’Yser Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 06 89 05 joelle.lafitte@mai-a-velo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore, test and pedal differently at the MPT du Polygone! A friendly and original end to the day of cycling awaits you!

L’événement Mai à Vélo Atelier réparation Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme