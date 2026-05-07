Valence

Mai à Vélo Parcours vélo

27 rue Charles Gounod Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 14:00:00

fin : 2026-05-13 18:00:00

Date(s) :

2026-05-13

En selle pour un après-midi fun, sportif et plein d’énergie à la MPT de Fontbarlettes ! Venez pédaler, jouer et partager un moment convivial en famille ou entre amis !

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27 rue Charles Gounod Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 06 89 05 joelle.lafitte@mai-a-velo.fr

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English :

Saddle up for a fun, sporty and energetic afternoon at the Fontbarlettes MPT! Come and pedal, play and share a convivial moment with family and friends!

L’événement Mai à Vélo Parcours vélo Valence a été mis à jour le 2026-05-05 par Valence Romans Tourisme