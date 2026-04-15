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Mai à vélo s’invite à la MPT de Fontbarlettes, Maison Pour Tous de Fontbarlettes, Valence

Mai à vélo s’invite à la MPT de Fontbarlettes, Maison Pour Tous de Fontbarlettes, Valence

Mai à vélo s’invite à la MPT de Fontbarlettes, Maison Pour Tous de Fontbarlettes, Valence mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Maison Pour Tous de Fontbarlettes

Adresse : 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : mercredi 13 mai 2026

Mai à vélo s’invite à la MPT de Fontbarlettes Mercredi 13 mai, 14h00 Maison Pour Tous de Fontbarlettes Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T18:00:00+02:00

Programme à venir …

Maison Pour Tous de Fontbarlettes 27 Rue Charles Gounod, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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