Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone, MPT du Polygone, Valence

Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone, MPT du Polygone, Valence

Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone, MPT du Polygone, Valence jeudi 21 mai 2026.

Lieu : MPT du Polygone

Adresse : 20 Avenue de l'Yser, 26000 Valence

Ville : 26000 Valence

Département : Drôme

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone Jeudi 21 mai, 16h30 MPT du Polygone Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Programme à venir …

MPT du Polygone 20 Avenue de l’Yser, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Animations autour du vélo

À voir aussi à Valence (Drôme)