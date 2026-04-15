Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone, MPT du Polygone, Valence
Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone, MPT du Polygone, Valence jeudi 21 mai 2026.
Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone Jeudi 21 mai, 16h30 MPT du Polygone Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00
Programme à venir …
MPT du Polygone 20 Avenue de l’Yser, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Animations autour du vélo
À voir aussi à Valence (Drôme)
- Atelier parfum 8/11 ans Les Bouteilles Valence 15 avril 2026
- Atelier parfum 12/15 ans Les Bouteilles Valence 15 avril 2026
- ATELIER Poésie Slam M.A.O. Ecrire contre la Dystopie Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence 15 avril 2026
- Conférence Penser avec la frontière Square Charles Aznavour Valence 16 avril 2026
- Arts & Facs, édition anniversaire 25e édition ! Théâtre de la ville de Valence Valence 17 avril 2026