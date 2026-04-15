Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone, MPT du Polygone, Valence

Mai à vélo s’invite à la MPT du Polygone Jeudi 21 mai, 16h30 MPT du Polygone Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T16:30:00+02:00 – 2026-05-21T20:00:00+02:00

Programme à venir …

MPT du Polygone 20 Avenue de l’Yser, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Animations autour du vélo